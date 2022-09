Roma-Helsinki, Mourinho: “Atteggiamento diverso nella ripresa” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Dybala ha fatto il primo gol, ma la squadra nel secondo è entrata con un Atteggiamento diverso. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Volevamo segnare uno o due gol subito e poi continuare a pressare alto. Mi dispiace per loro che hanno iniziato la partita con un’espulsione. Come allenatore ho già vissuto situazioni simili ed è dura giocare in 10 contro 11. Loro sono ben organizzati, la gara non era facile ma non c’è niente di straordinario oggi da parte nostra”. Lo ha detto Josè Mourinho, tecnico della Roma, dopo la vittoria per 3-0 con l’HJK Helsinki. “Una qualità importante è nascondere al massimo le tue difficoltà – prosegue Mourinho ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla possibilità di un ritorno a 4 in difesa – Ed è quello che cerco di fare. E’ ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) “Dybala ha fatto il primo gol, ma la squadra nel secondo è entrata con un. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Volevamo segnare uno o due gol subito e poi continuare a pressare alto. Mi dispiace per loro che hanno iniziato la partita con un’espulsione. Come allenatore ho già vissuto situazioni simili ed è dura giocare in 10 contro 11. Loro sono ben organizzati, la gara non era facile ma non c’è niente di straordinario oggi da parte nostra”. Lo ha detto Josè, tecnico della, dopo la vittoria per 3-0 con l’HJK. “Una qualità importante è nascondere al massimo le tue difficoltà – prosegueai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla possibilità di un ritorno a 4 in difesa – Ed è quello che cerco di fare. E’ ...

OfficialASRoma : Tutte le info per chi sarà all'Olimpico! ??????? #RomaHJK - SkySport : ROMA-HJK 3-0 Risultato finale ? ? #Dybala (47') ? #Pellegrini (49') ? #Belotti (68') ? Europa League - seconda gior… - sportface2016 : #RomaHjk, #Mourinho spiega: 'Atteggiamento diverso nella ripresa' - juvemyheart : RT @liviozeta929: Su @SkySport stanno celebrando la Roma per aver battuto l'HJK Helsinki (...) in 10 per un'ora. È quello che manca a noi… - SkyTG24 : Europa League, Roma-HJK Helsinki 3-0: gol di Dybala, Pellegrini e Belotti. HIGHLIGHTS -