R. Kelly condannato per reati sessuali su minori: “Un maestro della manipolazione, sfruttava la sua popolarità per adescare fan e poi abusava di loro” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Un maestro della manipolazione che ha usato la sua fama e la sua ricchezza per attirare i fan, alcuni dei quali minorenni, e poi abusare sessualmente di loro“. È questo il ritratto di R. Kelly fatto dai pubblici ministeri durante il processo conclusosi con la condanna del cantante star dell’R&B. Una giuria federale di Chicago lo ha infatti riconosciuto colpevole di tre diversi capi di imputazione di pornografia infantile altrettante accuse di adescamento di minorenni per attività sessuale, assolvendolo invece da un quarto capo d’accusa di pornografia e da un’accusa di cospirazione per ostacolare la giustizia, che lo accusava di aver manipolato il suo processo per pedopornografia nel 2008. Kelly, 55 anni, era già stato condannato nel 2021 a 30 anni per crimine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Unche ha usato la sua fama e la sua ricchezza per attirare i fan, alcuni dei quali minorenni, e poi abusare sessualmente di“. È questo il ritratto di R.fatto dai pubblici ministeri durante il processo conclusosi con la condanna del cantante star dell’R&B. Una giuria federale di Chicago lo ha infatti riconosciuto colpevole di tre diversi capi di imputazione di pornografia infantile altrettante accuse di adescamento di minorenni per attività sessuale, assolvendolo invece da un quarto capo d’accusa di pornografia e da un’accusa di cospirazione per ostacolare la giustizia, che lo accusava di aver manipolato il suo processo per pedopornografia nel 2008., 55 anni, era già statonel 2021 a 30 anni per crimine ...

