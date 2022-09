Paradosso auto elettriche: sono troppe e la California va in blackout (Di giovedì 15 settembre 2022) Se dovessimo indicare la principale sfida che i governi nazionali sarebbero pronti ad affrontare all’unanimità, essa risponderebbe ad un’unica formula: transizione ecologica. Dall’Unione Europea agli Stati Uniti, l’obiettivo primario del globo è quello di salvare il pianeta che starebbe “morendo”, a causa delle attività industriali ed inquinanti, poste in essere dall’uomo. Eppure, rimane una questione che non può essere sottovalutata: chi dovrà pagare maggiormente, in termini sociali ed economici, le imposizioni applicate per il salto ecologico? Ad oggi, pare che sia la produttività statunitense ed europea a dover far fronte ai prezzi più cari. E lo si nota sul tema della produzione di carbone, tra le principali fonti di emissioni di Co2. Nonostante il Green Deal, le tasse ecologiche e le innumerevoli limitazioni in tema di circolazione dei veicoli inquinanti, il nostro continente ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 15 settembre 2022) Se dovessimo indicare la principale sfida che i governi nazionali sarebbero pronti ad affrontare all’unanimità, essa risponderebbe ad un’unica formula: transizione ecologica. Dall’Unione Europea agli Stati Uniti, l’obiettivo primario del globo è quello di salvare il pianeta che starebbe “morendo”, a causa delle attività industriali ed inquinanti, poste in essere dall’uomo. Eppure, rimane una questione che non può essere sottovalutata: chi dovrà pagare maggiormente, in termini sociali ed economici, le imposizioni applicate per il salto ecologico? Ad oggi, pare che sia la produttività statunitense ed europea a dover far fronte ai prezzi più cari. E lo si nota sul tema della produzione di carbone, tra le principali fonti di emissioni di Co2. Nonostante il Green Deal, le tasse ecologiche e le innumerevoli limitazioni in tema di circolazione dei veicoli inquinanti, il nostro continente ...

