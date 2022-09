Oms: "La fine della pandemia è vicina" (Di giovedì 15 settembre 2022) Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che la fine della pandemia è ormai vicina. Anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è ottimista Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 settembre 2022) Il direttore generale dell'Organizzazione mondialesanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che laè ormai. Anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è ottimista

SkyTG24 : Covid, l'Oms dichiara che il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia - Agenzia_Ansa : Il mondo non è mai stato così vicino alla fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fi… - Fab8013 : RT @ImolaOggi: ??Covid, Oms: la fine della pandemia è vicina. ??Locatelli: 'Dare ulteriore continuità alla campagna vaccinale' (osservate l'e… - albertofiorett1 : RT @Agenzia_Ansa: Il mondo non è mai stato così vicino alla fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del… - clafor66 : RT @ImolaOggi: ??Covid, Oms: la fine della pandemia è vicina. ??Locatelli: 'Dare ulteriore continuità alla campagna vaccinale' (osservate l'e… -