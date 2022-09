Omicidio nel Cremasco: ucciso il titolare di una ditta (Di giovedì 15 settembre 2022) Il titolare di un’azienda in provincia di Cremona è morto dopo che diversi colpi di fucile sono stati esplosi questa mattina nella sua attività. Le ipotesi al vaglio degli investigatori Sul posto sono giunti i carabinieri, che ora indagano sul movente dell’Omicidio, avvenuto a Casale Cremasco Vidolasco. La vittima aveva sessantun’anni e sarebbe stato ucciso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildi un’azienda in provincia di Cremona è morto dopo che diversi colpi di fucile sono stati esplosi questa mattina nella sua attività. Le ipotesi al vaglio degli investigatori Sul posto sono giunti i carabinieri, che ora indagano sul movente dell’, avvenuto a CasaleVidolasco. La vittima aveva sessantun’anni e sarebbe statoL'articolo proviene da Inews24.it.

