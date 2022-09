LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: Vlasov e Hirschi tra i big in gara, l’Italia punta su Albanese e Rota. Si parte alle 11.30 (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Coppa Sabatini 2022! La classica italiana, di categoria 1.Pro, è ormai giunta alla 70ma edizione e come sempre non mancherà lo spettacolo. Si partirà e si arriverà a Peccioli, in provincia di Pisa, per un totale di 198,8 chilometri. Il percorso si svilupperà principalmente all’interno di due circuiti e sarà ricco di saliscendi. Il traguardo si troverà poi in via Mazzini dopo uno strappo insidioso lungo poco meno di un chilometro. I favoriti per la Coppa Sabatini 2022 saranno soprattutto Alexsandr Vlasov, al ritorno in corsa dopo il quinto posto al Tour de France, e lo svizzero Marc ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della! La classica italiana, di categoria 1.Pro, è ormai giunta alla 70ma edizione e come sempre non mancherà lo spettacolo. Si partirà e si arriverà a Peccioli, in provincia di Pisa, per un totale di 198,8 chilometri. Il percorso si svilupperà principalmente all’interno di due circuiti e sarà ricco di saliscendi. Il traguardo si troverà poi in via Mazzini dopo uno strappo insidioso lungo poco meno di un chilometro. I favoriti per lasaranno soprattutto Alexsandr, al ritorno in corsa dopo il quinto posto al Tour de France, e lo svizzero Marc ...

sportmediaset : Musetti stende Gojo, Berrettini batte Coric | Italia-Croazia 2-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - zazoomblog : LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: Vlasov e Hirschi tra i big in gara l’Italia punta su Albanese e Rota - #Coppa… - zazoomblog : LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: Vlasov e Hirschi tra i big in gara l’Italia punta su Albanese e Rota - #Coppa… - Quotidianinet : LIVE Davis, Italia-Croazia 3-0. Fognini e Bolelli chiudono la tripletta - gabririzza : Coppa Italia serie D, Livorno-Sangiovannese 5-3 dopo i rigori: gli amaranto passano il turno dal dischetto -