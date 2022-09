Inter: Calhanoglu ko, Inzaghi si fida di Mkhitaryan (Di giovedì 15 settembre 2022) L'Inter perde Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è alle prese con un infortunio muscolare: "Distrazione muscolare al flessore... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022) L'perde Hakan. Il trequartista turco è alle prese con un infortunio muscolare: "Distrazione muscolare al flessore...

DiMarzio : #Inter, infortunio muscolare per #Calhanoglu: il comunicato - sportmediaset : INTER: DISTRAZIONE AL FLESSORE DELLA COSCIA SINISTRA PER CALHANOGLU - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhano… - news24_inter : #Inter, out #Calhanoglu? Mkhitaryan pronto a dare qualità e quantità - milansette : Inter, distrazione muscolare per Calhanoglu #acmilan #rossoneri -