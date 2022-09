Il Commissario Montalbano | arriva un duro colpo | telespettatori impietriti

mariagraziaiole : RT @GiovaValentini: Un fratello d’Italia chiede alla Rai di sospendere la serie tv del commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingare… - SerglocSergio : RT @GiovaValentini: Un fratello d’Italia chiede alla Rai di sospendere la serie tv del commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingare… - andreaalbanes15 : RT @GiovaValentini: Un fratello d’Italia chiede alla Rai di sospendere la serie tv del commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingare… - maryemanuel7532 : Ascolti tv mercoledì 14 settembre 2022: Il Commissario Montalbano (18%), Rangers-Napoli (16.8%), Chi l’ha visto (10.8%) | - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 14 settembre 2022: Il commissario Montalbano, Rangers – Napoli -

Ascolti del 14 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la versione restaurata de Ilè stata vista da una media di 2.793.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 la partita di Champions League Rangers - Napoli fa più spettatori (2.988.000) ma meno share (...Il- Il ladro di merendine (Rai Uno) ha ottenuto 2.8 milioni di utenti (18% di share), il match di Champions League - Rangers Vs Napoli (Canale Cinque) ha invece avuto l'attenzione ...Duro colpo per Il Commissario Montalbano con i telespettatori che da sempre seguono la fiction che restano impietriti ...Al Festival del Cinema di Venezia ha ritirato il Premio Women in Cinema Award organizzato da Claudia Conte. Malika Ayane ha vinto numerosi riconoscimenti ...