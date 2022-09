I quattro ex nerazzurri di Roma Atalanta (che hanno scritto la storia della Dea) (Di giovedì 15 settembre 2022) Contro la Roma saranno presenti quattro giocatori ex Atalanta che, a loro modo, hanno scritto la storia nerazzurra negli ultimi anni Roma Atalanta è una partita molto particolare non soltanto per la posta in palio, ma anche per i quattro ex nerazzurri che hanno a loro modo scritto la storia della Dea negli ultimi anni. IBANEZ – Un rimpianto? Forse, ma il ragazzo arrivò a Bergamo nel 2019 come uno dei giocatori più promettenti del calcio brasiliano. Nonostante ciò, poco spazio per l’ex numero 41 nerazzurro, plusvalenza e solo due presenze (di cui una contro lo Shakhtar). SPINAZZOLA – Prima dell’esplosione di Robin Gosens era lui il titolare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Contro lasaranno presentigiocatori exche, a loro modo,lanerazzurra negli ultimi anniè una partita molto particolare non soltanto per la posta in palio, ma anche per iexchea loro modolaDea negli ultimi anni. IBANEZ – Un rimpianto? Forse, ma il ragazzo arrivò a Bergamo nel 2019 come uno dei giocatori più promettenti del calcio brasiliano. Nonostante ciò, poco spazio per l’ex numero 41 nerazzurro, plusvalenza e solo due presenze (di cui una contro lo Shakhtar). SPINAZZOLA – Prima dell’esplosione di Robin Gosens era lui il titolare ...

