Harry e Meghan shock: la decisione di re Carlo sconvolge il Regno Unito (Di giovedì 15 settembre 2022) La decisione di re Carlo ha davvero sconvolto i sudditi inglesi. Ecco cosa avrebbe deciso di fare il figlio di Elisabetta II con Harry e Meghan adesso che ha acquisito i poteri da re del Regno Unito. La speranza di Harry e Meghan, a pochi giorni dalla morte della regina Elisabetta, è già svanita. Dopo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladi reha davvero sconvolto i sudditi inglesi. Ecco cosa avrebbe deciso di fare il figlio di Elisabetta II conadesso che ha acquisito i poteri da re del. La speranza di, a pochi giorni dalla morte della regina Elisabetta, è già svanita. Dopo L'articolo proviene da Inews24.it.

antoguerrera : Una foto straordinaria, di @jeremyselwyn1, scattata ieri sera tra le grate di Buckingham Palace, appena arrivato il… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - rtl1025 : ?? Anche i duchi di Sussex, #Harry e #Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza scozzese di Balmoral, dov… - darveyfeels_ : RT @saudadhe: scandalizzat* per Harry e Meghan ma non ho visto nessuno infastidirsi del pedofil0, il principe Andrea - Emmachampagne95 : RT @Beax74442535: #QueenElizabethII fottesega di Harry e Meghan...ma l'avete visto il Maggiore Johnny Thompson del reggimento Reale di Scoz… -