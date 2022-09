Fondi russi: è scontro tra Copasir e partiti, ecco perché (Di giovedì 15 settembre 2022) Ma di questa vicenda davvero non so nulla, se non quello che leggo sui giornali e sulle agenzie di stampa. Solo due cose posso dire con certezza: prima di tutto che Forza Italia naturalmente non è ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 settembre 2022) Ma di questa vicenda davvero non so nulla, se non quello che leggo sui giornali e sulle agenzie di stampa. Solo due cose posso dire con certezza: prima di tutto che Forza Italia naturalmente non è ...

repubblica : Fondi russi ai partiti italiani, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fratelli d'Italia e Lega - pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - repubblica : Fondi russi ai partiti. A Roma una nota Usa, Di Maio: altro in arrivo [di Tommaso Ciriaco, Giuliano Foschini, Fabio… - LaStampa : 'È La Stampa bellezza', la rassegna dei quotidiani del 15 settembre. Dai fondi russi a 'Bella ciao', la folle corsa… - docdestu : tutta questa pantomima sui fondi russi è l’avvertimento di Washington per il governo che verrà -