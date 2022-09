Cyber Resilience Act. Così l’Ue vuole mettere in sicurezza i dispositivi connessi (Di giovedì 15 settembre 2022) “La responsabilità sarà di chi immette i prodotti sul mercato”. Con il Cyber Resilience Act, il nuovo pacchetto-legge proposto dalla Commissione europea giovedì mattina, Bruxelles intende alzare il livello della sicurezza informatica di tutti i dispositivi connessi alla rete – rendendo i produttori responsabili dei loro prodotti per la durata del loro ciclo di vita. “Così come possiamo fidarci di un giocattolo o di un frigorifero con il marchio CE, la legge sulla resilienza informatica garantirà che gli oggetti e i software connessi che acquistiamo siano conformi a solide garanzie di sicurezza informatica”, ha spiegato Margrethe Vestager, vicepresidente e commissaria alla concorrenza della Commissione. L’atto stabilisce le linee guida per i produttori ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 settembre 2022) “La responsabilità sarà di chi immette i prodotti sul mercato”. Con ilAct, il nuovo pacchetto-legge proposto dalla Commissione europea giovedì mattina, Bruxelles intende alzare il livello dellainformatica di tutti ialla rete – rendendo i produttori responsabili dei loro prodotti per la durata del loro ciclo di vita. “come possiamo fidarci di un giocattolo o di un frigorifero con il marchio CE, la legge sulla resilienza informatica garantirà che gli oggetti e i softwareche acquistiamo siano conformi a solide garanzie diinformatica”, ha spiegato Margrethe Vestager, vicepresidente e commissaria alla concorrenza della Commissione. L’atto stabilisce le linee guida per i produttori ...

