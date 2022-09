Crisi Fiorentina: l’annuncio ufficiale dopo la sconfitta è durissimo (Di giovedì 15 settembre 2022) Serata amarissima per la Fiorentina, crollata 3-0 in Turchia contro il Basaksehir. Attenzione all’annuncio che arriva nel post gara. Il 3-0 è un risultato pesantissimo, che conferma e sancisce ufficialmente lo stato di Crisi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I Viola sembrano aver dimenticato come trovare la via della vittoria. Sia in campionato che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 settembre 2022) Serata amarissima per la, crollata 3-0 in Turchia contro il Basaksehir. Attenzione alche arriva nel post gara. Il 3-0 è un risultato pesantissimo, che conferma e sancisce ufficialmente lo stato diper ladi Vincenzo Italiano. I Viola sembrano aver dimenticato come trovare la via della vittoria. Sia in campionato che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

