Covid oggi Toscana, 903 contagi e 3 morti: bollettino 15 settembre (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 903 i nuovi casi Covid registrati oggi, 15 settembre 2022, che portano il totale a 1.388.326 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sono stati eseguiti 889 tamponi molecolari e 7.101 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. I ricoverati sono 184 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (3 in meno). oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 84,7 anni. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.297.916 (93,5% dei casi totali). oggi are, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.698, +0,1% ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Insono 903 i nuovi casiregistrati, 152022, che portano il totale a 1.388.326 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sono stati eseguiti 889 tamponi molecolari e 7.101 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. I ricoverati sono 184 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (3 in meno).si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 84,7 anni. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.297.916 (93,5% dei casi totali).are, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono79.698, +0,1% ...

