Coppa Davis 2022 | Matteo Berrettini ne aveva bisogno | “La miglior partita dopo il Covid”

Matteo Berrettini ne aveva bisogno. La vittoria di ieri contro Borna Coric, nel primo incontro del Gruppo A della fase a gironi della Finale di Coppa Davis 2022 a Bologna, è stata importante. L'azzurro, reduce dai quarti di finale raggiunti agli US Open, si era presentato a questa competizione con tanti dubbi: poca brillantezza nel proprio tennis e l'aver disputato pochi match in Davis. Ci ha messo un po' a carburare e, dopo il primo set perso al tie-break 7-4, il romano ha cambiato letteralmente marcia contro un avversario capace in stagione di vincere il Masters1000 di Cincinnati, lontano però ieri da quello status messo in mostra nell'Ohio (Stati Uniti). Con lo score di 6-2 6-1 il romano ha fatto calare il sipario e il suo commento ...

