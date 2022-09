Code inimmaginabili e attese infinite non scoraggiano i sudditi per l' ultimo saluto a Elisabetta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 settembre 2022) Decine di migliaia di britannici, in religioso silenzio e in coda per ore, sfilano l'uno dopo l'altro nella Westminster Hall per rendere l'omaggio alla reginaII, morta giovedì scorso a 96 anni e 70 di regno. C'è chi si inchina, chi si toglie il cappello, chi recita una preghiera, molti si asciugano le lacrime. Dai più piccoli nel passeggino agli anziani dall'andatura incerta, ipiù fedeli di Sua Maestà sono già li, e molti arriveranno nelle prossime ore, durante le 20 veglie previste prima dei funerali di Stato che si terranno lunedì. Secondo le stime, da mercoledì pomeriggio e per i quattro giorni in cui il feretro della monarca più longeva e amata del Regno Unito sarà esposto nella camera ardente, oltre 350mila persone diranno addio di persona alla sovrana, niente affatto scoraggiati degli avvisi di ...