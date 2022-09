Arriva la seconda stagione di Previdenti, il 1° podcast che spiega in modo semplice il sistema pensionistico italiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Riscatto di laurea, pensione integrativa, la pensione dei giovani e quella delle donne, la pensione degli expat e dei lavoratori con disabilità: queste le tematiche che affronterà, a partire dal 26 settembre, la seconda stagione di Previdenti, il podcast della consulente del lavoro Elisa Lupo che fa chiarezza sul sistema pensionistico del nostro Paese con parole semplici e senza ansie. Previdenti: un evento a Roma per presentare le nuove puntate, tanti nuovi ospiti e contenuti utili ad orientarsi nel mondo della pensione Una fotografia del mondo del lavoro di oggi, sempre più flessibile, quando non precario, più autodeterminato e in continuo cambiamento, che inevitabilmente si riflette sulle future pensione che sì, tutti un giorno percepiremo. «Spoiler alert: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Riscatto di laurea, pensione integrativa, la pensione dei giovani e quella delle donne, la pensione degli expat e dei lavoratori con disabilità: queste le tematiche che affronterà, a partire dal 26 settembre, ladi, ildella consulente del lavoro Elisa Lupo che fa chiarezza suldel nostro Paese con parole semplici e senza ansie.: un evento a Roma per presentare le nuove puntate, tanti nuovi ospiti e contenuti utili ad orientarsi nel mondo della pensione Una fotografia del mondo del lavoro di oggi, sempre più flessibile, quando non precario, più autodeterminato e in continuo cambiamento, che inevitabilmente si riflette sulle future pensione che sì, tutti un giorno percepiremo. «Spoiler alert: ...

