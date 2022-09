Alis, dal Consiglio via libera alla strategia programmatica e all’ingesso dei nuovi soci (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Consiglio di Alis approva le “priorità programmatiche” che l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile presenterà al nuovo Governo e che, afferma il presidente Guido Grimaldi, “si può riassumere in sei punti: il potenziamento delle misure incentivanti per l’intermodalità Marebonus e Ferrobonus anche per incrementare la competitività del nostro sistema imprenditoriale; l’esclusione delle Autostrade del Mare e delle linee di cabotaggio insulare dal sistema di tassazione ETS dal momento che, vista l’assenza di tecnologie attualmente valide, rischierebbe di rappresentare solo un’ulteriore imposta a danno del trasporto delle aziende dell’intero settore; la piena ed immediata attuazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale e l’adozione del CMR elettronico anche in Italia; la tutela di una rappresentanza di quelle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildiapprova le “priorità programmatiche” che l’Asazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile presenterà al nuovo Governo e che, afferma il presidente Guido Grimaldi, “si può riassumere in sei punti: il potenziamento delle misure incentivanti per l’intermodalità Marebonus e Ferrobonus anche per incrementare la competitività del nostro sistema imprenditoriale; l’esclusione delle Autostrade del Mare e delle linee di cabotaggio insulare dal sistema di tassazione ETS dal momento che, vista l’assenza di tecnologie attualmente valide, rischierebbe di rappresentare solo un’ulteriore imposta a danno del trasporto delle aziende dell’intero settore; la piena ed immediata attuazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale e l’adozione del CMR elettronico anche in Italia; la tutela di una rappresentanza di quelle ...

