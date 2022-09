Al via XF, il battesimo nuovi giudici: vincono gli addominali di Ambra (Di giovedì 15 settembre 2022) Al via giovedì 15 settembre 2022 la sedicesima edizione del talent musicale più amato e credibile della tv: X Factor. Che quest’anno riparte completamente rinnovato, con tante novità e qualche gradito ritorno. XF 2022, rinnovare partendo dalle radici Obiettivo dichiarato dalla produzione è infatti “rifondare il programma ma ripartendo dalle proprie radici”. “Sarà un’edizione di intrattenimento e voglia di leggerezza – ha commentato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, – con la narrazione giusta per il momento”. XF 2022: nuova conduttrice, nuova giuria Così, il debutto alla conduzione di Francesca Michielin che dieci anni fa vinceva il talent musicale di Sky aprendo di fatto il proprio percorso artistico (“Sono passati dieci anni ma il palco di XF fa sempre venire i brividi. Fatico ad essere ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 settembre 2022) Al via giovedì 15 settembre 2022 la sedicesima edizione del talent musicale più amato e credibile della tv: X Factor. Che quest’anno riparte completamente rinnovato, con tante novità e qualche gradito ritorno. XF 2022, rinnovare partendo dalle radici Obiettivo dichiarato dalla produzione è infatti “rifondare il programma ma ripartendo dalle proprie radici”. “Sarà un’edizione di intrattenimento e voglia di leggerezza – ha commentato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, – con la narrazione giusta per il momento”. XF 2022: nuova conduttrice, nuova giuria Così, il debutto alla conduzione di Francesca Michielin che dieci anni fa vinceva il talent musicale di Sky aprendo di fatto il proprio percorso artistico (“Sono passati dieci anni ma il palco di XF fa sempre venire i brividi. Fatico ad essere ...

