Voci sul figlio di Insigne al momento non confermate (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sta prendendo piede sui social, in particolare all'interno di gruppo Facebook di Frattamaggiore, la notizia secondo cui il figlio di Insigne avrebbe perso la vita ancor prima di nascere. Una vicenda orribile, ma che al momento non possiamo ancora considerare ufficiale, visto che la famiglia ha chiesto privacy e rispetto dopo che il giocatore ha smesso di allenarsi per non precisati problemi in famiglia. Anche il suo nuovo compagno di squadra a Toronto, Mimmo Criscito, non sta giocando per stare vicino a Lorenzo. Dettaglio, questo, che ha fatto percepire immediatamente una certa gravità della situazione. Chiarimenti sulle Voci riguardanti le sorti del figlio di Insigne prima del parto a Toronto Il punto oggi è diverso. Se da un lato si prende atto delle indiscrezioni che gravitano ...

