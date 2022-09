Ultime Notizie – Samantha Cristoforetti nuova comandante Iss

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’astronautadell’Agenzia spaziale europea sarà prestodella Stazione spaziale internazionale. Ad annunciarlo è l’Esa.è la prima donna europea ad assumere questo incarico e riceve il testimone dalrusso Oleg Artemyev. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale . Lo rende la stessa Esa . A passarle il testimone sarà il ...Lesulla guerra in Ucraina Oltre al contributo di Sullivan, gli ucraini hanno potuto contare sulla sponda del capo di Stato maggiore, il generale Mark Milley. In questi giorni l'... Ucraina ultime notizie. Kiev, attacchi russi su tutta linea del fronte nel Donetsk ROMA (ITALPRESS) – Gli effetti delle crisi che negli ultimi due anni, tra una pandemia e una guerra in corso, hanno coinvolto il nostro Paese e il mondo intero, hanno generato una consistente crescita ...La regina Elisabetta per l’ultima volta a Buckingham Palace per l’addio ai suoi sudditi. Continua il viaggio del feretro di Sua Maestà, accompagnato dalla commozione e dall’omaggio del popolo che sta ...