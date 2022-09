Tudum, il trailer dell’evento virtuale globale dedicato ai fan di Netflix (Di mercoledì 14 settembre 2022) : una giornata all’insegna di novità esclusive, trailer e anteprime, interviste a ideatori e star Netflix ha rilasciato il trailer di Tudum, l’evento virtuale globale organizzato da Netflix per i fan, che lo scorso anno ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi in tutto il mondo. Sabato 24 settembre sarà un’entusiasmante giornata all’insegna di novità esclusive, trailer e anteprime, oltre a interviste con i principali ideatori e con le più grandi star di Netflix. L’evento virtuale gratuito è un omaggio ai fan di Netflix, ed è dedicato alla condivisione di news su oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo, in compagnia di più di 200 talent ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) : una giornata all’insegna di novità esclusive,e anteprime, interviste a ideatori e starha rilasciato ildi, l’eventoorganizzato daper i fan, che lo scorso anno ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi in tutto il mondo. Sabato 24 settembre sarà un’entusiasmante giornata all’insegna di novità esclusive,e anteprime, oltre a interviste con i principali ideatori e con le più grandi star di. L’eventogratuito è un omaggio ai fan di, ed èalla condivisione di news su oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo, in compagnia di più di 200 talent ...

