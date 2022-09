Tetto stipendi dei superdirigenti di Stato | di chi è la colpa? “Tutti sapevano | dai partiti al governo Continue telefonate dai ministeri”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ultimo atto della saga “aglideidello” arriva da Palazzo Chigi. Dopo poco meno di 24 ore dalle polemiche, dalle accuse e dallo scarica barile tra esecutivo e, fonti delannunciano la presentazione alla Camera di un nuovo emendamento per sopprimere la deroga aldi 240mila euro per le figure di vertice della Pubblica amministrazione e delle Forze dell’ordine, approvata lunedì prima dalle Commissioni del Senato e poi dall’Aula. Ma chi è il responsabile del blitz? I, ilo entrambi? Fonti autorevoli dell’esecutivo a ilfattoquotidiano.it chiariscono: “erano a conoscenza del testo riformulato”. E non solo. “Dai ...

fattoquotidiano : Via il tetto degli stipendi ai superdirigenti dello Stato: capolavoro dei Migliori con tanto di scaricabarile. Pala… - sole24ore : ?? #Stipendi pubblici, addio al tetto dei 240mila euro per i vertici dei ministeri e delle forze armate. ?? Aumento g… - davidefaraone : Quest’uomo è un bugiardo seriale. Il tetto agli stipendi dei manager pubblici è stato introdotto da Renzi. Ieri è s… - MaxLandra : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Letta:… - gettasofia : speravano di alzarsi lo stipendio i futuri trombati dalle elezioni che sarebbero andati sicuramente a fare gli alti… -

AGI - Dietrofront sulla deroga aldeglidei manager pubblici. Norma inserita nel decreto Aiuti bis durante l'esame del provvedimento al Senato ed ora destinata a scomparire. La modifica è stata al centro di un'aspra ...Il premier non ha reagito bene all'emendamento al decreto Aiuti bis per far saltare ilaglinella Pubblica amministrazione, inserito da 'una manina' e approvato in Senato. 'Quell'...La modifica sarà all'esame della Camera domani. Il Governo, secondo quanto viene riferito da fonti di palazzo Chigi, ha presentato un emendamento soppressivo dell’art 41 bis del decreto aiuti bis che ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...