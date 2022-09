Strinic su Leao: ‘Chiedeva il permesso per fare tutto, ora è il più forte in A’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ex terzino del Milan Strinic parla così alla Gazzetta dello sport: : "Ci siamo allenati insieme qualche mese nel 2019, prima... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ex terzino del Milanparla così alla Gazzetta dello sport: : "Ci siamo allenati insieme qualche mese nel 2019, prima...

PianetaMilan : #Strinic: “#Leao era timido e chiedeva il permesso per fare qualsiasi cosa” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanLiveIT : L'ex #Milan Strinic su #Leao ???'Era timidissimo, ora è il più forte della #SerieA' - sportli26181512 : Strinic si sbilancia: 'Dinamo? Se il Diavolo gioca come sa non c'è partita': Milan, senti Strinic: 'La Dinamo? Se i… -