Stipendi, via il tetto per i dirigenti pubblici: cos'è successo, e il «disappunto» di Palazzo Chigi

Al Senato passa un emendamento di FI che concede una deroga al tetto di 240 mila euro per i manager della Pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine. Il Pd: interveniamo alla Camera. Il Mef: da noi soltanto un avallo sulle coperture

