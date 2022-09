Stato dell'Unione, Von der Leyen: "Riformiamo i trattati in virtu' del futuro dei giovani" (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Nel mio ultimo discorso sullo Stato dell'Unione vi ho detto che vorrei che l'Europa assomigliasse di piu' ai nostri giovani. Dovremmo mettere le loro aspirazioni al centro di tutto cio' che facciamo". Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Nel mio ultimo discorso sullovi ho detto che vorrei che l'Europa assomigliasse di piu' ai nostri. Dovremmo mettere le loro aspirazioni al centro di tutto cio' che facciamo".

rulajebreal : Secondo il segretario di Stato Blinken, sulla base di accertamenti dell'intelligence USA, la Russia ha trasferito s… - MarcoBellinazzo : Possibile che su #juventussalernitana non si riesca a fare un discorso chiaro? Qui non si discute di un errore arb… - ladyonorato : Ora in #plenaria a #Strasburgo , #UrsulavonderLeyen presenta lo Stato dell’Unione con ospite la first lady ucraina… - HegelFriedrich : @universumvici @Yoda15271485 Beh no dai, su questo qualche remora in Deutschland rimane ancora. Lei è la rappresent… - IacobellisT : RT @SocialCensorsh1: #Diffida contro gli organi di stato, in particolare al #PresidenteDelConsiglio dei #ministri e Presidente #AIFA. Accu… -