Rubinetti rubati: scuola chiusa e niente lezioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) In una scuola di Casoria , in provincia di Napoli, oggi niente lezioni. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'istituto scolastico 'Nino Cortese' di via Bellini, frazione Arpino, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) In unadi Casoria , in provincia di Napoli, oggi. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'istituto scolastico 'Nino Cortese' di via Bellini, frazione Arpino, ...

leggoit : #Napoli Rubinetti rubati: scuola chiusa e niente lezioni - PupiaTv : Casoria, rubati rubinetti in una scuola: niente lezioni - TeleCapriNews : Incredibile furto in una scuola di Casoria (Napoli): rubati i rubinetti dai bagni: In una scuola di Casoria, in pro… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Scuola chiude nel Napoletano: rubati i rubinetti dei bagni - biancacle : RT @mattinodinapoli: Scuola chiude nel Napoletano: rubati i rubinetti dei bagni -