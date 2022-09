Roma, Friedkin senza freni: addio Piazza Affari (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da oggi Piazza Affari perde la Roma , avendo il gruppo Friedkin completato l'acquisizione totalitaria delle azioni. Per il mercato non è una perdita rilevante perché il flottante, cioè la quota di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da oggiperde la, avendo il gruppocompletato l'acquisizione totalitaria delle azioni. Per il mercato non è una perdita rilevante perché il flottante, cioè la quota di ...

sportli26181512 : Roma, Friedkin senza freni: addio Piazza Affari: Dopo 22 anni la società non è più quotata in Borsa: così la gestio… - Romagialloross4 : ??? #ASRoma, domani il giorno dell'uscita dalla #Borsa, al via il programma fedeltà in stile #NBA #ASR #Friedkin… - asromaliveit1 : ?? Come riporta la Gazzetta dello Sport, domani si chiude un'era: la #Roma uscirà dalla Borsa. Grazie al delisting… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX JUVENTUS - Pjanic: 'Roma, i Friedkin hanno dato una stabilità che prima non c'era' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX JUVENTUS - Pjanic: 'Roma, i Friedkin hanno dato una stabilità che prima non c'era' -