Roma Atalanta, oltre 600 sostenitori nerazzurri all'Olimpico (e il numero può crescere) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tanta voglia di Atalanta e in vista della sfida contro la Roma allo stadio Olimpico siamo già a 600 tagliandi venduti Nonostante l'orario renda la trasferta un pochino complicata del solito, il popolo nerazzurro si presenterà all'interno del settore ospiti dello Stadio Olimpico in vista di Roma Atalanta. Attualmente sono circa 600 i sostenitori che hanno preso il biglietto (considerando che la trasferta è libera senza obbligo di tessera), ma non è da escludere che si possa arrivare a 700/800. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : Anche Roma-Atalanta è sold out ???? FORZA ROMA! - fantafactoryit : ?? Pali e traverse colpite da ogni squadra nelle prime 6 giornate di #SerieA: 6 - #Roma 6 - #Sampdoria 4 - Verona 4… - Francesco_vallu : RT @asrsupporter: Pure Roma-Helsinki e Roma-Atalanta sold out. - RonnieC49938505 : @fcin1908it C'è anche Roma Atalanta!! Bisogna vincere!! Poi dopo la sosta ritornerà il totem!! Perché magari qualcuno l'ha dimenticato!! - pormeccartnei74 : @lphaBlack Segnalato per un tweet sull'Atalanta e Ilicic...da qualche troll del Roma Twitter -