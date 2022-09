Rocco Siffredi affonda Ilary Blasi: “La conosco è una calcolatrice” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella separazione dell’anno, quella più chiacchierata, mette becco pure il re del cinema per adulti Non si placano i pettegolezzi attorno a quella che ormai è diventata la separazione dell’anno. Si attendono ancora altre novità su ciò che è successo tra Ilary e Totti, ma sopratutto, in molti vogliono sapere chi è l’amante della conduttrice. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella separazione dell’anno, quella più chiacchierata, mette becco pure il re del cinema per adulti Non si placano i pettegolezzi attorno a quella che ormai è diventata la separazione dell’anno. Si attendono ancora altre novità su ciò che è successo trae Totti, ma sopratutto, in molti vogliono sapere chi è l’amante della conduttrice. L'articolo proviene da KontroKultura.

ipsKappa : E dopo lo studio televisivo intitolato a frizzi, la moneta da 2 € dedicata alla pelloni, proporrei un francobollo d… - FuckTheMoviola : @ingobbito solo che Rocco Siffredi, alla fine, non è mai lui l'inculato - TheEqualizer_72 : RT @ingobbito: Come disse Rocco Siffredi, qui la faccenda si ingrossa. Cioè, questi hanno visto il video, con il pallone che passa a mezzo… - Cris75_r : RT @ingobbito: Come disse Rocco Siffredi, qui la faccenda si ingrossa. Cioè, questi hanno visto il video, con il pallone che passa a mezzo… - robimorelli : RT @ingobbito: Come disse Rocco Siffredi, qui la faccenda si ingrossa. Cioè, questi hanno visto il video, con il pallone che passa a mezzo… -