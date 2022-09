rallyssimo : Si comincia coi primi campioni stagionali...Robert Virves vince il WRC Junior -

Inoltre all'undicesimo posto di quella PS11 da 15,85 km si è posizionata un'altra Fiesta Rally3, guidata da, ed anche lui in quel contesto meglio di Rovanpera. Il tutto in condizioni ...Presenti anche, il campione britannico Junior 2021 William Creighton e qualche novità, come il keniota McRae Kimathi , attuale detentore del titolo African Junior su Fiesta Rally3 ... Robert Virves vince nel JWRC e vola nel WRC2 2023. The Acropolis Rally is renowned as one of the World Rally Championship’s true tests of attrition. Last weekend’s Greek classic served up another slog for survival that delivered the most unexpected of ...Robert Virves has made history by winning Acropolis Rally Greece to become the 2022 FIA Junior WRC Champion after a thrilling title fight that went down to the wire. Virves wins a career-boosting ...