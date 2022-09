Raspadori | «È stata una bella serata e una grande vittoria per noi in un’atmosfera bellissima»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) . Le parole dell’attaccante del Napoli Giacomoha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo lacontro i Rangers. Ecco le parole dell’attaccante del Napoli: PARTITA – «Èunae unaper noi in. Ti può intimorire ma siamo rimasti in partita fino alla fine nonostante qualche episodio negativo e abbiamo portato a casa unaimportante. Abbiamo cominciato bene la stagione» CONCORENZA NEL REPARTO OFFENSIVO – «È un reparto di livello alto e io che sono giovane cerco di prendere qualcosa da ognuno di loro e migliorarmi. Col lavoro si arriva ai risultati; è un gruppo genuino, fatto da grandi persone prima che da grandi ...

Dopo il gol in campionato, trova il suo primo gol anche in Champions, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. A fine gara ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity: "È stata una bella serata e un ...