Pozzuoli | spari contro la pescheria | vendetta trasversale per punire il boss pentito

Pozzuoli21 : LE FOTO/ Spari contro una pescheria di Arco Felice -

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di......i carabinieri della compagnia disono intervenuti dinanzi alla "Pescheria del Mare Mordi e Fuggi" in via Miliscola 438 . La chiamata era stata fatta poco prima al 112 e parlava di...Il titolare: «Mai avuto minacce o richieste». Ma per gli inquirenti potrebbe essere un chiaro avvertimento camorristico a scopo estorsivo ...Verosimilmente, i colpi di pistola sono stati esplosi questa notte: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli ...