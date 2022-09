Pozzuoli | dieci colpi di pistola contro la saracinesca di una pescheria

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina verso le 7:30 i Carabinieri della compagnia disono intervenuti – allertati dal 112 – in unadi via Miliscola. Ignoti, molto probabilmente durante la notte, hanno esploso 10d’arma da fuoco nelladell’attività commerciale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia diL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pozzuoli, dieci colpi di pistola contro la saracinesca della pescheria I carabinieri sono intervenuti questa mattina nell'attività commerciale in via Miliscola. Ignoti, probabilmente durante la notte, hanno sparato contro il negozio Questa mattina verso le 7.30 i Carabin ...Questa mattina verso le 7.30 i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti - su segnalazione del 112 - nella "Pescheria del Mare Mordi e Fuggi" in via ...