Perché oggi il Paradiso delle Signore non va in onda? Cambia la programmazione su Rai 1 (Di mercoledì 14 settembre 2022) oggi, mercoledì 14 settembre, la scaletta televisiva del primo canale della Rai subirà alcune importanti modifiche. A seguito di quest’ultime il programma oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone avrà una durata dimezzata, chiudendo la messa in onda un’ora prima e cioè alle 15 invece che, come di consueto, alle 16. Ma non solo. Perché Cambia il palinsesto pomeridiano su Rai 1 Oltre alla trasmissione di Serena Bortone, a risentirne sarà anche la soap opera il Paradiso delle Signore. Ma quali sono le motivazioni alla base di tali Cambiamenti? Le ragioni delle suddette modifiche sono da ricercarsi in un’edizione speciale del TG1, che seguirà in diretta il corteo funebre della Regina Elisabetta II. L’evento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022), mercoledì 14 settembre, la scaletta televisiva del primo canale della Rai subirà alcune importanti modifiche. A seguito di quest’ultime il programmaè un altro giorno condotto da Serena Bortone avrà una durata dimezzata, chiudendo la messa inun’ora prima e cioè alle 15 invece che, come di consueto, alle 16. Ma non solo.il palinsesto pomeridiano su Rai 1 Oltre alla trasmissione di Serena Bortone, a risentirne sarà anche la soap opera il. Ma quali sono le motivazioni alla base di talimenti? Le ragionisuddette modifiche sono da ricercarsi in un’edizione speciale del TG1, che seguirà in diretta il corteo funebre della Regina Elisabetta II. L’evento ...

