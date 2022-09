Pago e Serena Enardu ci riprovano | lui le dedica una vecchia canzone

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 settembre 2022) C’è un ritorno di fiamma tra, non c’è niente di ufficiale ma sembra che la coppia voglia riprovarci davvero. E’ The Pipol Gossip a parlarne e sembra davvero che nonostante tutti gli stracci volati lasiano di nuovo innamorati. Non si sono mai persi del tutto, hanno continuato a frequentarsi perché tra il musicista e il figlio diil legame non si è mai interrotto. Li ricordiamo coppia distrutta a Temptation Island ma poi li abbiamo rivisti non solo nelle rispettive interviste ma anche al GF Vip, adesso che non c’è nessun reality show in arrivo sembra che facciano di nuovo sul serio. Dicono che nell’ultimo periodo trasia cambiato qualcosa, dicono che ...