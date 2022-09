“Nel mare ci sono i coccodrilli” a Torino per l’inaugurazione dell’anno scolastico (Di mercoledì 14 settembre 2022) Torino – Una speciale anteprima del film di animazione “Nel mare ci sono i coccodrilli” si terrà a Torino, venerdì 16 settembre, promossa da Rai Kids, la struttura Rai dedicata ai ragazzi, in collaborazione con il Sermig – Arsenale della Pace di Torino. L’anteprima si terrà a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2022-23, che avverrà lo stesso giorno a Grugliasco (TO), alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Il film a cartoni animati “Nel mare ci sono i coccodrilli”, diretto da Rosalba Vitellaro, è stato prodotto da Rai Kids e dalla società Larcadarte con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022)– Una speciale anteprima del film di animazione “Nelci” si terrà a, venerdì 16 settembre, promossa da Rai Kids, la struttura Rai dedicata ai ragazzi, in collaborazione con il Sermig – Arsenale della Pace di. L’anteprima si terrà a margine della cerimonia di inaugurazione2022-23, che avverrà lo stesso giorno a Grugliasco (TO), alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Il film a cartoni animati “Nelci”, diretto da Rosalba Vitellaro, è stato prodotto da Rai Kids e dalla società Larcadarte con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, ...

