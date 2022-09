“Nel cuore del Sud”, selezionati 7 progetti: 1,5 mln per la ripartenza delle aree interne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sette progetti per contribuire alla crescita sociale ed economica delle aree interne del Mezzogiorno, recuperando antichi mestieri e tradizioni e favorendo l’inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà. Sono quelli selezionati attraverso il bando “Nel cuore del Sud” promosso da Enel cuore, la onlus del Gruppo Enel, e Fondazione ‘Con il Sud’, e rivolto alle organizzazioni del terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le iniziative selezionate saranno finanziate con 1,5 milioni di euro e favoriranno percorsi di accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e disagio, promuovendo la valorizzazione delle vocazioni e delle eccellenze delle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Setteper contribuire alla crescita sociale ed economicadel Mezzogiorno, recuperando antichi mestieri e tradizioni e favorendo l’inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà. Sono quelliattraverso il bando “Neldel Sud” promosso da Enel, la onlus del Gruppo Enel, e Fondazione ‘Con il Sud’, e rivolto alle organizzazioni del terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le iniziative selezionate saranno finanziate con 1,5 milioni di euro e favoriranno percorsi di accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e disagio, promuovendo la valorizzazionevocazioni eeccellenze...

