(Di mercoledì 14 settembre 2022) Lutto per le, perche purtroppo hanno perso il loro amato papà, portato via troppo presto. Ad annunciare la morte dell’uomo sono state proprio loro sui social, su, dove sono seguitissime: uncon sfondo nero, al centro un cuore e una didascalia commovente.il papà di“Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu.Papà Ti ameremo per sempre” – hanno scritto sui social, sul loro profilo ufficiale ‘Le’. Uncommentato da migliaia di followers, che si sono stretti al dolore delle cantanti. Una perdita ...

CorriereCitta : Morto il padre de Le Donatella: il post su Instagram di Giulia e Silvia Provvedi #ledonatella - MicheleLoRe5 : Una fonte vicina al regista citata dal quotidiano Libération rivela che Godard abbia fatto ricorso al suicidio assi… - RikyandGlam : 'Eh guarda, tuo padre è morto improvvisamente di attacco cardiaco' effettivamente se ti sparano 4 volte al petto a… - veracruz777 : RT @artribune: Muore a 91 anni Jean-Luc #Godard, il padre della Nouvelle Vague, rivoluzionario della Settima Arte e amatissimo dai cinefili… - mamminapost : @AssiaVonNeumann Anche sua figlia, giovane consumatrice delle prime serie americane, lo rimproverava. Gli diceva ‘n… -

Per quest'ultima e per la loro mamma non c'è stato nulla da fare: Alessandro Maja, marito e... Ivan Dragicevic, trovatochitarrista scomparso/ Vicenza, cadavere nel bosco Nicolò Maja ...C'è tutto questo nel post Facebook che Alberto Angela ha scritto a un mese dalla morte del, ... Piero Angela, il divulgatore della porta accanto guarda le foto Leggi anche ›a 93 anni ...Lutto per le Donatella, per Silvia e Giulia Provvedi che purtroppo hanno perso il loro amato papà, portato via troppo presto. Ad annunciare la morte dell’uomo sono state proprio loro sui social, su In ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...