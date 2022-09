Monreale | tavola rotonda tra candidati al Parlamento | programmi e proposte a confronto

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Diritti civili, reddito di cittadinanza, ed ancora politiche per i giovani, rapporti con l’UE, immigrazione, scuola, energia, ponte sullo stretto, rifiuti … . Sono tanti i temi che verranno affrontati all’interno del dibattito che la redazione di Filo Diretto ha organizzato per domani, giovedì 15 settembre, e che vedrà esponenti delle varie forze politiche del panorama nazionale confrontarsi super il futuro dell’Italia. Dopo laconalregionale, tenutasi lo scorso 9 settembre,diventa protagonista di un nuovo e importante passaggio politico, che riteniamo importante per i nostri lettori (in questa circostanza elettori). Tra astensionismo in crescita, antipolitica e un populismo dilagante, pensiamo che ...