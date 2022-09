Milano, in 400 bloccati su un treno per ore: la rabbia dei passeggeri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – A Milano un treno ha tenuto ferme diverse centinaia di passeggeri per ore, tra Rogoredo e San Donato Milanese, come riporta Tgcom24. Milano, in 400 fermi su un treno Il convoglio è il trenord 24161. E qualche decina di minuti dopo le 18, all’improvviso, si è fermato. I circa quattrocento passeggeri sono rimasti bloccati per ore. Il motivo? Un guasto alla linea elettrica nella stazione di Milano Rogoredo. A raccontare l’incredibile vicenda sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto per evacuare il treno. Un fatto scandaloso che però, per fortuna, non ha generato né vittime né feriti, sebbene sul posto siano giunte alcune ambulanze del servizio sanitario, oltre alla polizia ferroviaria. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Aunha tenuto ferme diverse centinaia diper ore, tra Rogoredo e San Donato Milanese, come riporta Tgcom24., in 400 fermi su unIl convoglio è ilrd 24161. E qualche decina di minuti dopo le 18, all’improvviso, si è fermato. I circa quattrocentosono rimastiper ore. Il motivo? Un guasto alla linea elettrica nella stazione diRogoredo. A raccontare l’incredibile vicenda sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto per evacuare il. Un fatto scandaloso che però, per fortuna, non ha generato né vittime né feriti, sebbene sul posto siano giunte alcune ambulanze del servizio sanitario, oltre alla polizia ferroviaria. ...

