Milan | da Scheiner a Shah | chi sono i nuovi membri del CdA

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Chiconsiglieri– E’ stato ufficializzato questo pomeriggio il nuovo consiglio di amministrazione del, nominato a seguito del passaggio della maggioranza del club rossonero da Elliott a RedBird.nove in totale idel nuovo CdA, dei quali cinque in quota Elliott e già presenti in precedenza (il presidente L'articolo proviene da Calcio e Finanza.