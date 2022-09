Maltempo in Toscana: codice arancione per forti temporali nelle province di Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Transiterà sulla Toscana, a partire da stasera un’intensa perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali sparsi, anche forti, in particolare sulle zone interne. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione, per temporali forti e rischio idrogeologico, con validità dalla mezzanotte di oggi, 14 settembre 2022, fino alle 20 di domani e interesserà gran parte delle zone interne centro-settentrionali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 settembre 2022) Transiterà sulla, a partire da stasera un’intensa perturbazione atlantica che porterà rovesci esparsi, anche, in particolare sulle zone interne. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un, pere rischio idrogeologico, con validità dalla mezzanotte di oggi, 14 settembre 2022, fino alle 20 di domani e interesserà gran parte delle zone interne centro-settentrionali L'articolo proviene daPost.

