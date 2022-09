Lotta, Mondiali 2022: Dalma Caneva out all’esordio nei 68 kg, Giappone dominante al femminile (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è appena conclusa la quinta giornata dei Campionati Mondiali di Lotta 2022, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. Brutte notizie per l’Italia, che oggi schierava Dalma Caneva nelle eliminatorie della categoria 68 kg. L’atleta azzurra ha pagato dazio al primo turno con la giovane ungherese Noemi Szabados per 2-4, mancando poi anche il ripescaggio per il bronzo in seguito alla sconfitta della magiara agli ottavi con la moldava Irina Ringaci. Nella sessione serale sono stati assegnati altri quattro titoli femminili, mentre domani cominceranno le eliminatorie delle prime due categorie di peso dello stile libero maschile. Lotta, Mondiali 2022: Enrica Rinaldi eliminata al primo turno nei 76 kg, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è appena conclusa la quinta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. Brutte notizie per l’Italia, che oggi schieravanelle eliminatorie della categoria 68 kg. L’atleta azzurra ha pagato dazio al primo turno con la giovane ungherese Noemi Szabados per 2-4, mancando poi anche il ripescaggio per il bronzo in seguito alla sconfitta della magiara agli ottavi con la moldava Irina Ringaci. Nella sessione serale sono stati assegnati altri quattro titoli femminili, mentre domani cominceranno le eliminatorie delle prime due categorie di peso dello stile libero maschile.: Enrica Rinaldi eliminata al primo turno nei 76 kg, ...

