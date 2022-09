Le proposte della CGIL: sì reddito di cittadinanza, no alla flat tax (Di mercoledì 14 settembre 2022) A poco più di una settimana dal voto del 25 settembre sono arrivate anche le proposte sul lavoro della CGIL. Un decalogo, presentato a Bologna in occasione dell’Assemblea generale delle delegate e dei delegati, in cui trovano spazio alcuni dei punti cardine della proposta politica del sindacato – sì al salario minimo, no alla flat tax, superamento del Jobs Act e della Riforma Fornero – e nuove istanze dettate dalla contingente situazione economica: tetto alle bollette, tassazione degli extraprofitti, un Piano strategico per l’autonomia energetica con focus sulle rinnovabili e una nuova politica industriale che tenga conto della transizione ambientale e digitale. Potere d’acquisto e salari Al primo punto del decalogo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) A poco più di una settimana dal voto del 25 settembre sono arrivate anche lesul lavoro. Un decalogo, presentato a Bologna in occasione dell’Assemblea generale delle delegate e dei delegati, in cui trovano spazio alcuni dei punti cardineproposta politica del sindacato – sì al salario minimo, notax, superamento del Jobs Act eRiforma Fornero – e nuove istanze dettate dcontingente situazione economica: tetto alle bollette, tassazione degli extraprofitti, un Piano strategico per l’autonomia energetica con focus sulle rinnovabili e una nuova politica industriale che tenga contotransizione ambientale e digitale. Potere d’acquisto e salari Al primo punto del decalogo ...

