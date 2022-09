Le Donatelle | lutto immenso per Silvia e Giulia Provvedi | “Sei stato il nostro esempio”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Una notizia tristissima per, note anche come Le Donatella, che hanno voluto condividere il dolore che stanno provando in questo momento così difficile. I tantissimi fan dellesono abituati a vedere sul loro profilo Instagram post molto allegri e gioviali, dove compare di tanto in tanto anche Nicole, la figlia di. Stavolta, però, il post pubblicato dalle Donatella è carico di tristezza. Uno sfondo nero con un cuore rosso al centro: cosìhanno voluto omaggiare il loro amatissimo papà, purtroppo venuto a mancare. Tramite Instagram, questa mattina le Donatella hanno voluto informare tutti i loro follower dell’accaduto, aggiungendo un pensiero per il loro papà davvero struggente. “Sei ...