La storia (smentita) del messaggio WhatsApp che invita i dipendenti AqP a partecipare a un evento del Pd (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella giornata di ieri, il Giornale ha pubblicato la notizia di un messaggio WhatsApp, inviato da esponenti politici del Pd, in cui si parlava di una dirigente di Acquedotto Pugliese (ente locale per la gestione delle acque in Puglia), la dott.ssa Portincasa, che avrebbe obbligato i dipendenti a partecipare a un incontro con il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese (Partito Democratico), candidato alla Camera per le elezioni del 25 settembre. Il messaggio sarebbe stato inviato su WhatsApp e – nello screenshot mostrato dal Giornale – si fa il nome dell'ex consigliera comunale di Foggia Annarita Palmieri. Il Partito Democratico e i diretti interessati hanno smentito la notizia che presenta anche qualche problema a livello della forma con cui era stata originariamente ...

