Irene Papas | addio all’attrice di ‘Zorba il greco’ e ‘Odissea’

repubblica : Morta l'attrice greca Irene Papas, aveva 96 anni, e' stata Penelope nell'Odissea - Agenzia_Ansa : FLASH | Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas #ANSA - repubblica : È morta Irene Papas, è stata Penelope dello sceneggiato 'Odissea' [a cura di redazione spettacoli] - nemboc : RT @effetronky: Intensa, drammatica ma anche brillante, Irene Papas è stata una attrice dai mille volti Elettra e Medea a teatro, i dischi… - velocity2121 : RT @repubblica: Morta l'attrice greca Irene Papas, aveva 96 anni, e' stata Penelope nell'Odissea -

Aveva 96 anni, fu diretta da Petri, Rosi e Cacoyannis. In Italia popolare con lo sceneggiato Rai del 1968 nel ruolo di Penelope Nell'immaginario collettivo degli italianiresterà per sempre la leggendaria Penelope, moglie di Ulisse (Bekim Fehmiu), nel kolossal televisivo della Rai "Odissea" (1968) del regista Franco Rossi. Nella storia del cinema, con la ...Il mondo del cinema è di nuovo in lutto, a un solo giorno di distanza dalla morte di Jean - Luc Godard se n'è andata a 96 anni anchel'attrice e star di cinema e teatro. Non soltanto un simbolo della bellezza greca, ma anche una rappresentante della cultura mediterranea all'estero. Ha recitato in decine di film di ...Addio a Irene Papas, una delle più note attrici greche, attiva in Italia al cinema con registi come Mario Monicelli e Francesco Rosi.E' morta all'età di 96 anni l'attrice greca Irene Papas. Conosciuta in tutto il mondo per le sue interpretazioni cinematografiche (recitò in oltre 70 film), la Papas era molto famosa in Italia anche ...