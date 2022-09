Il Liverpool si è ispirato a un eroe non celebrato “unico” e “speciale” mentre i fan dimostrano di essere tutt’altro che (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Joel Matip riceve i suoi fiori dopo una vittoria combattuta, prima della quale i tifosi del Liverpool hanno dimostrato di essere gli stessi di ogni altra base di fan. Invia i tuoi pensieri a theeditor@football365.com. Molto meglioFinalmente abbiamo visto una squadra del Liverpool uscire e competere. È stata la prima partita in tutta la stagione in cui abbiamo mostrato l’intensità necessaria trasformare la nostra idea tattica in risultato. Non conto la partita di Bournemouth perché erano proprio orribili. Matip è un grande difensore ma più di ogni altra cosa aggiunge una dimensione davvero unica anche in attacco. La sua ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Joel Matip riceve i suoi fiori dopo una vittoria combattuta, prima della quale i tifosi delhanno dimostrato digli stessi di ogni altra base di fan. Invia i tuoi pensieri a theeditor@football365.com. Molto meglioFinalmente abbiamo visto una squadra deluscire e competere. È stata la prima partita in tutta la stagione in cui abbiamo mostrato l’intensità necessaria trasformare la nostra idea tattica in risultato. Non conto la partita di Bournemouth perché erano proprio orribili. Matip è un grande difensore ma più di ogni altra cosa aggiunge una dimensione davvero unica anche in attacco. La sua ...

psnapoli : Esordio in #ChampionsLeague da favola per un #Napoli sontuoso. La squadra di #Spalletti mortifica il #Liverpool, mo… - Fab_norvegista : @infernALE96 Ciò non basta di per sé. Sono sicuro che il Liverpool lo conosca a menadito (anzi, credo che klopp lo… -