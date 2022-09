Iannone (FdI), deluchiani in preda alla disperazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) “E’ una vergogna senza precedenti quella a cui stiamo assistendo. I deluchiani in preda alla disperazione stanno minacciando i sindaci della provincia di Salerno. Minacciano di non farli accedere a finanziamenti regionali se il Pd non dovesse riscuotere consensi nei relativi Comuni. Questo la dice lunga sulla considerazione che hanno dei cittadini, ma questi ultimi hanno capito che nel Pd la politica e’ un affare di famiglia. La voce si rincorre dai Monti Lattari al Monte Cervati, perderanno ovunque e quindi dovrebbero togliere i finanziamenti a tutti. Invitiamo i sindaci a non lasciarsi spaventare da questa ‘camorra politica’ anzi a ribellarsi perche’ questa non e’ piu’ politica”. Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, candidato nel collegio uninominale del Senato ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 settembre 2022) “E’ una vergogna senza precedenti quella a cui stiamo assistendo. Iinstanno minacciando i sindaci della provincia di Salerno. Minacciano di non farli accedere a finanziamenti regionali se il Pd non dovesse riscuotere consensi nei relativi Comuni. Questo la dice lunga sulla considerazione che hanno dei cittadini, ma questi ultimi hanno capito che nel Pd la politica e’ un affare di famiglia. La voce si rincorre dai Monti Lattari al Monte Cervati, perderanno ovunque e quindi dovrebbero togliere i finanziamenti a tutti. Invitiamo i sindaci a non lasciarsi spaventare da questa ‘camorra politica’ anzi a ribellarsi perche’ questa non e’ piu’ politica”. Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, candidato nel collegio uninominale del Senato ...

Dopo la Villani (5 Stelle), il Pd querela anche Iannone (FdI): "Basta fango" Non risponderemo che Iannone, come confermano voci da tutta la provincia, sta promettendo incarichi e posti per il dopo elezioni a tutti in cambio di voti al suo partito. Perché noi siamo diversi. Ci ... Il Pd replica a Iannone: 'Querela e denuncia per lui: non può gettare fango sui sindaci' Volano gli stracci fra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. A scatenare la polemica le ultime dichiarazioni del senatore di Fdi Antonio Iannone, che ha attaccato duramente i democrat sostenendo che 'i deluchiani in preda alla disperazione stanno minacciando i sindaci della provincia di Salerno di non farli accedere a ... SalernoToday Tony Siniscalco è il nuovo responsabile provinciale di FDI L'ex assessore del Comune di Baronissi Tony Siniscalchi è il nuovo responsabile provinciale di Fratelli d'Italia per il dipartimento del terzo settore ... Non risponderemo che, come confermano voci da tutta la provincia, sta promettendo incarichi e posti per il dopo elezioni a tutti in cambio di voti al suo partito. Perché noi siamo diversi. Ci ...Volano gli stracci fra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. A scatenare la polemica le ultime dichiarazioni del senatore diAntonio, che ha attaccato duramente i democrat sostenendo che 'i deluchiani in preda alla disperazione stanno minacciando i sindaci della provincia di Salerno di non farli accedere a ... Iannone (Fdi): "Deluchiani disperati: questa non è più politica" L'ex assessore del Comune di Baronissi Tony Siniscalchi è il nuovo responsabile provinciale di Fratelli d'Italia per il dipartimento del terzo settore ...